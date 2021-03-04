Василий Орлов: «Там, где мы построили ФАПы с жильём, оно будет служебным»

Приватизировать это жилье будет невозможно. Фото: amurobl.ru

Губернатор Василий Орлов провёл совещание в режиме ВКС, на котором обсудили вопросы строительства и ввода фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов).

- Возводится 26 ФАПов. На сегодняшний день 100% готовность без учёта благоустройства у семнадцати. По девяти остальным есть график производства работ, до 12 марта мы должны их все завершить. На некоторых объектах будут организованы круглосуточные работы, - доложил о строительной готовности министр строительства и архитектуры Николай Сибиряков.

Еще 13 ФАПов сданы в эксплуатацию, Роспотребнадзор готовит по ним санитарно-эпидемиологическое заключение. Затем пакет документов будет передан на лицензирование.

- По кадровому обеспечению у нас проблем нет. Там, где до лета пока нет постоянного фельдшера, будет работать специалист по выездному графику. Летом мы на 100% укомплектуем ФАПы постоянными сотрудниками, - сообщила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

Как поведала руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, после устранения всех замечаний они готовы выйти на объекты с повторной экспертизой.

Губернатор поручил минздраву, минстрою и руководителям районов представить дорожную карту по устранению типовых замечаний.

Министр имущественных отношений Сергей Олиферов сообщил, что из 13 ФАПов, которые уже сданы в эксплуатацию, семи присвоены адреса, девять учтены в реестре области, по остальным проводятся учётные мероприятия. Предоставление жилых помещений будет производиться по договору найма, который заключается между больницей и фельдшером на время его работы.

- Жильё вместе с ФАПом будет закреплено за больницей. Это квартиры служебные. Приватизация жилья невозможна. Назначение этой квартиры – обеспечение ФАПа персоналом, - обратил особое внимание губернатор Василий Орлов.