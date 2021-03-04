Новые смерти и заражения: Статистика COVID-19 на 4 марта в Амурской области

Вот уже несколько дней число выявляемых за сутки случаев не превышает 40. Фото: pexels.ocm

В Амурской области за сутки подтвердили 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число фактов заражения с начала пандемии увеличилось до 21 127.

По данным портала стопкоронавирус.рф, также 4 марта зафиксировали 3 новых летальных исхода COVID-19. Всего с начала пандемии от коронавируса скончался 181 человек.

При этом за сутки в Приамурье выздоровели 56 пациентов, всего же коронавирусом переболели и выписались из больниц уже 19 577 амурчан.