Помощь в покупке квартиры и дома ждет на «Ярмарке жилья» в Благовещенске

Сразу несколько агентств недвижимости участвуют в ярмарке. Фото: Денис РУСАКОВ

В субботу, 27 марта, в Благовещенске пройдет ставшая уже традиционной «Ярмарка жилья». Мероприятие проводит Издательский дом «Дважды два» совместно с партнерами.

«Ярмарка жилья» состоится в Общественно-культурном центре. С 10.00 до 16.00 амурчан будут ждать представители застройщиков, банков, агентств недвижимости, пенсионного фонда и налоговой службы, готовые ответить на любые вопросы, связанные с приобретением дома или квартиры.

Гости ярмарки смогут узнать о существующих ипотечных программах и льготах, вживую увидеть строящиеся в областной столице дома, расспросить профессионалов о юридических нюансах покупки. Пожалуй, трудно представить более полезное мероприятие для желающих обзавестись собственным жильем.

Фото: Денис РУСАКОВ

При этом приходить на «Ярмарку жилья» можно всей семьей. Берите с собой детей – для них будет работать специальная игровая зона, где ребята проведут время весело и под присмотром, пока вы будете выбирать будущее семейное гнездышко.

И не беспокойтесь – посещение «Ярмарки жилья» безопасно. При проведении мероприятия будут строго соблюдены профилактические противоэпидемические меры, разработанные Роспотребнадзором. Поэтому ее посещение без маски строго запрещено.