Новые подъемные для аграриев до 800 тысяч рублей утвердил губернатор Приамурья

Подъемные для специалистов сельскохозяйственной области будут разниться в зависимости от района переезда. Фото: pixabay.com

Губернатор Амурской области Василий Орлов поддержал введение новых подъемных для молодых аграриев, которые переедут на работу сёла. Сумма поддержки составит до 800 тысяч рублей.

Министр сельского хозяйства области Олег Турков рассказал о мерах поддержки аграриев, направленных на содействие трудоустройству выпускников. Важную роль здесь играет финансовая поддержка молодых специалистов, изъявивших желание работать на селе. Сейчас они могут получить 150 тысяч рублей подъемных из областного бюджета.

На заседании совета прозвучала информация о новых решениях в этом направлении: губернатор Приамурья Василий Орлов поддержал предложение об увеличении суммы подъемных и дифференциации в зависимости от района. Сейчас готовятся необходимые документы, проект будет направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание Амурской области.

- Если молодой специалист, закончивший колледж или вуз, едет в северные территории, он сможет получить единовременно 800 тысяч рублей, в центральные районы – 400 тысяч, в южные – 200 тысяч рублей. Такая разница очень легко объясняется: ведь желающих работать в южных районах в разы больше, чем тех, кто отправился бы в центральные территории, и в десятки раз больше, чем желающих ехать в северные, - рассказал Олег Турков.

В завершение Василий Орлов призвал всех членов совета активно делиться своими предложениями и новыми идеями. Все они будут рассмотрены специалистами и могут лечь в основу новых решений в части поддержки аграриев.