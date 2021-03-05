Четыре тысячи амурчанок получат в подарок тюльпаны

Такие акции проходят в Благовещенске ежегодно. Фото: maurobl.ru

Волонтеры Амурской области поздравят женщин с Международным женским днем. В рамках традиционной всероссийской акции «Вам, любимые» добровольцы подарят случайным амурчанкам четыре тысячи тюльпанов.

В субботу, 6 марта, встречать женщин с цветами будут представители регионального Ресурсного центра развития добровольчества, Молодежного правительства Амурской области, центра «Выбор», волонтеры-медики, бойцы студенческих отрядов и многие другие. Праздничные презенты участники акции вручат в местах массового скопления людей. Кроме того, добровольцы посетят соцучреждения, а также поздравят детей с ОВЗ, ветеранов.

- К всероссийской акции «Вам, любимые» Амурская область присоединяется ежегодно, – отметила начальник отдела молодежной политики регионального Минобрнауки Светлана Тюкалова. – В прошлом году амурские добровольцы вручили прохожим женщинам две тысячи тюльпанов, в этом году подарят в два раза больше».

Помимо этого, всем желающим предлагается принять участие в онлайн-акции. Для участия необходимо выложить в социальную сеть Instagram поздравления с Международным женским днем с хэштегом #ВамЛюбимые, а самые интересные посты появятся на официальном сайте акции www.makehersmile.world.