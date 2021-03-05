34 амурчанина заразились 5 марта коронавирусом

Новые факты заражения выявляются ежедневно. Фото: freestocks.org

Новые случаи коронавируса зарегистрировали в Амурской области 5 марта. По данным регионального управления Роспотребнадзора, болезнь выявили у 34 жителей Приамурья.

При этом 79% новых пациентов (27 человек) ощущают только симптомы ОРВИ, у 21% (семь человек) зарегистрирована пневмония. Бессимптомных форм заболевания не зарегистрировано.

Всего в области – 21 198 случаев COVID-19. Это 2683,14 случая на 100 тысяч населения.

Для сравнения, с начала пандемии в области обследовали 809 395 человек, за последние сутки – 2 520