В Приамурье продолжает расти смертность от COVID-19

Но количество новых зараженных уменьшается

Сегодня, 6 марта, в Амурской области у 32 человек подтвердился коронавирус. Такая информация появилась на официальном сайте мониторинга заболевания стопкоронавирус.рф. Количество случаев заражения идет на спад.

Однако в области продолжает увеличиваться количество летальных случаев. Сегодня стало известно о трех новых смертях от COVID-19. Общее количество умерших пациентов выросло до 188.

К хорошим новостям – также за последние сутки выздоровели и покинули лечебные учреждения 57 амурчан.

По всей России же за 6 марта выявлено 11 022 новых случаев заражения коронавирусом. 15 027 человек выздоровело, 441 пациент скончался.