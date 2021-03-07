Бесплатные тюльпаны и открытка на льду: амурчанок поздравили с 8 Марта

Тюльпаны раздавали рядом с ЦУМом и ТРЦ «МЕГА»

Волонтеры Благовещенска решили порадовать девушек и женщин города перед 8 Марта. Активисты подготовили представительницам прекрасного пола открытки с тёплыми словами и самые весенние цветы - тюльпаны.

Подарки раздавали на улицах города. Акция прошла в районе «ЦУМа» и ТРЦ «МЕГА».

К цветам прилагались открытки с теплыми пожеланиями

Фотографиями с трогательной акции волонтеры молодежного центра «Выбор» (@centr.vibor) поделились в социальных сетях. Цветы достались не только взрослым женщинам и девушкам, но и детям. Всего благовещенкам раздали более тысячи тюльпанов.

Волонтеры-медики (@volmedicamur) в свою очередь позаботились о настроении тех, кто не может пока выйти на улицу. В медучреждениях города прошла традиционная акция «Вам, любимые», в рамках которой поздравили медработников и пациенток.

- Я участвовал в акции неоднократно и считаю ее по-настоящему нужной и прекрасной . Знаете, как приятно видеть блеск в глазах и благодарность от женщин, когда говоришь им слова поздравления и даришь цветы, оказывается, что для счастья прекрасным дамам не так уж и много надо. Поэтому, мужчины, делайте это чаще, - поделился своим впечатлением волонтер-медик Георгии Кротов.

Волонтеры-медики поздравили как пациентов, так и медперсонал

Около 600 тюльпанов вручили женщинам в поликлиниках №2, №3 и №4, а также в кожно-венерологическом диспансере.

Кроме этого, в селе Ерковцы Ивановского района появилась уже традиционная для Приамурья ледовая открытка. На этот раз – весенняя. Поздравить амурчанов с 8 Марта решили три местные жительницы - Галина Шаповал, Анжела и Алёна Худяк. Благодаря. Об инициативных женщинах рассказали в интаграм-аккаунте @sergo.klimovich. Там же появились фотографии открытки.