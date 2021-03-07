В Приамурье выявили меньше 30 случаев COVID-19 за сутки

Количество заболевших в Приамурье уменьшается Фото:@minzdravamur

За последние сутки в Приамурье выявили меньше 30 случаев заражения коронавирусной инфекции. Всего зарегистрировано 29 заболевших. Новые смерти в статистике не появились, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Всего за время пандемии в Амурской области выявили 21 259 случаев, из них 19 804 уже выписались с выздоровлением, а 188 человек скончались.

Несмотря на снижение количества заболевших, амурчанам советуют не отказываться от мер профилактики: использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы) и антисептики, по возможности отказаться от посещения общественных мест, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и другие поверхности, с которыми взаимодействует человек, а также чаще мыть руки.

По стране 7 марта зарегистрировали 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 1 228 (11,6%) - активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

В России за время эпидемии зафиксировали 4 322 776 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах, число выписанных пациентов выросло до 3 911 924. Летальных случаев за все время - 89 094. Под медицинским наблюдением остаются 525 408 россиян.

По данным Роспотребнадзора, специалисты провели больше 113,2 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса.