Статистика по коронавирусу в Приамурье: плюс 30 случаев к 8 марта

За первую неделю марта в области зарегистрировано 287 случаев COVID-2019
По информации на 8 марта 2021 г. в Амурской области выявлено 30 новых случая COVID-2019. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, у 19 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (63%), у 11 – в виде пневмонии (37%). Бессимптомной формы не отмечено.
Всего обследовано на ковид 816 007 человек, в том числе за последние сутки – свыше 1,5 тысяч человек.
За первую же неделю марта в области зарегистрировано 287 случаев COVID-2019. В лидерах по заболеваемости Благовещенск (106 случаев), Свободный (38 случаев), Сковородинский район (16 случаев).
Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:
- г. Благовещенск – 106 случаев;
- г. Свободный – 38 случаев;
- Сковородинский район – 16 случаев;
- Михайловский район – 13 случаев;
- Благовещенский район – 12 случаев;
- Бурейский район – 12 случаев;
- Свободненский район – 11 случаев;
- Мазановский район – 11 случаев;
- Серышевский район – 9 случаев;
- Константиновский район – 9 случаев;
- г. Белогорск – 8 случаев;
- Ивановский район – 8 случаев;
- Магдагачинский район – 4 случая;
- г. Райчихинск – 4 случая;
- Белогорский район – 4 случая;
- г. Шимановск – 3 случая;
- г. Зея – 3 случая;
- Зейский район – 3 случая;
- Селемджинский район – 3 случая;
- г. Тында – 2 случая;
- Завитинский район – 2 случая;
- Октябрьский район – 2 случая;
- Тамбовский район – 2 случая;
- Архаринский район – 1 случай;
- Шимановский район – 1 случай.