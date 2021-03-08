Статистика по коронавирусу в Приамурье: плюс 30 случаев к 8 марта

За первую неделю марта в области зарегистрировано 287 случаев COVID-2019

По информации на 8 марта 2021 г. в Амурской области выявлено 30 новых случая COVID-2019. Как сообщили в областном управлении Роспотребнадзора, у 19 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (63%), у 11 – в виде пневмонии (37%). Бессимптомной формы не отмечено.

Всего обследовано на ковид 816 007 человек, в том числе за последние сутки – свыше 1,5 тысяч человек.

За первую же неделю марта в области зарегистрировано 287 случаев COVID-2019. В лидерах по заболеваемости Благовещенск (106 случаев), Свободный (38 случаев), Сковородинский район (16 случаев).

Распределение недельной заболеваемости по административным территориям:

- г. Благовещенск – 106 случаев;

- г. Свободный – 38 случаев;

- Сковородинский район – 16 случаев;

- Михайловский район – 13 случаев;

- Благовещенский район – 12 случаев;

- Бурейский район – 12 случаев;

- Свободненский район – 11 случаев;

- Мазановский район – 11 случаев;

- Серышевский район – 9 случаев;

- Константиновский район – 9 случаев;

- г. Белогорск – 8 случаев;

- Ивановский район – 8 случаев;

- Магдагачинский район – 4 случая;

- г. Райчихинск – 4 случая;

- Белогорский район – 4 случая;

- г. Шимановск – 3 случая;

- г. Зея – 3 случая;

- Зейский район – 3 случая;

- Селемджинский район – 3 случая;

- г. Тында – 2 случая;

- Завитинский район – 2 случая;

- Октябрьский район – 2 случая;

- Тамбовский район – 2 случая;

- Архаринский район – 1 случай;

- Шимановский район – 1 случай.