Поезда задерживают: Сход вагонов произошел на границе с Приамурьем

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На Забайкальской железной дороге 8 марта произошел очередной сход вагонов. На перегоне Чичатка – Жанна сошли 20 вагонов грузового поезда. Из-за этого уже задержан пассажирский поезд с сообщением Владивосток – Москва, возможны задержки еще двух поездов.

- Пассажиры задержанного поезда обеспечены водой и дополнительным питанием, - рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги. - Ожидаются задержки поездов № 11 сообщением Владивосток – Самара, № 2 сообщением Москва – Владивосток и № 391 сообщением Благовещенск – Чита.

Известно, что из-за схода вагонов нарушен габарит соседнего пути, временно приостановлено движение по перегону. Пострадавших в происшествии нет, равно как и у грозы экологической безопасности.

- На ликвидации последствий схода задействованы восстановительные поезда. Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб. Причины схода устанавливаются, - добавили в ЗабЖД.

Также в организации принесли извинения пассажирам и встречающим извинения за доставленные неудобства.