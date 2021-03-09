Сбитую снегоуборочной машиной девочку в тяжелом состоянии доставили в Благовещенск

Она находится в реанимации. Фото: pexels.ocm

Семилетняя девочка, которую в Зее сбила снегоуборочная техника, находится в тяжелом состоянии. В четверг, 4 марта, ее санавиацией доставили в Амурскую областную детскую клиническую больницу.

- Врачи оказывают пациентке всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас девочка в реанимации, ее состояние стабильно тяжелое, - рассказали подробности в министерстве здравоохранения Амурской области.

Напомним, авария произошла в прошлый вторник, 2 марта. Предварительно девочке был поставлен диагноз – тупая рана живота и обширная рана бедра. Проверку по поводу случившегося инициировали и в амурской прокуратуре, и в следственном отделе по городу Зее.