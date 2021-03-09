Первых собак приняли в новом приюте для животных под Благовещенском

Сейчас в приюте живут три собаки. Фото: www.instagram.com/amurvetupr/

Муниципальный приют для животных в селе Игнатьево Благовещенского района приступил к работе. Уже подписаны соглашения с городами и районами, которые попадают в радиус обслуживания учреждения. В приюте появились и первые четвероногие постояльцы.

— Приют рассчитан на одновременное пребывание в нем 250 животных. Сейчас в нем живут две взрослые собаки, которых успели отловить, и подброшенный ночью щенок. Приют принимает животных из южных и центральных районов области, и после всех необходимых процедур и манипуляций не пристроенных в добрые руки собак будут возвращать в «родные» районы и выпускать в местах прежнего обитания, — рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Напомним, второй межмуниципальный приют, рассчитанный на прием животных из северных районов области, будет создан в Шимановске. Кроме того, сеть более мелких приютов для собак создается на территории всего региона. Уже действуют учреждения в Свободном, Тынде, Белогорске, ЗАТО Циолковском, Завитинском и Серышевском районах.