Новый фермерский рынок заработал в Благовещенске

На рынке можно приобрести в том числе рыбу. Фото: www.instagram.com/berezka.blg/

Новая торговая площадка, где горожане смогут приобрести свежую продукцию от амурских производителей, появилась в столице Приамурья. На улице Ленина, 77, заработал фермерский мини-рынок «Березка».

Мини-рынок может заменить для благовещенцев закрывающийся торговый центр ГСТК. Обе организации находятся поблизости, обе предлагают местную продукцию, в том числе домашнюю.

- Мы объединили фермеров и производителей, чтобы жители этого района и горожане в целом были обеспечены свежими, вкусными продуктами. Среди наших партнеров преимущественно амурские фермеры и производители, но есть и продукция из бывших советских республик: Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, - рассказала директор по развитию ярмарки Наталья Легенкина.

На прилавках жители и гости Благовещенска найдут свежее мясо, колбасы и мясные деликатесы, рыбу и морепродукты, фермерскую молочку, сыр, домашние разносолы, свежие овощи и фрукты, мясные полуфабрикаты, свежую выпечку, кондитерские изделия и многое другое».

Работает новый рынок ежедневно с 8.00 до 20.00.