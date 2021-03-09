Губернатор Приамурья поручил упростить механизм работы с сертификатами для частных детсадов

Не всем детям хватает мест в муниципальных садиках. Фото: администрация города Благовещенска

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание по вопросам дефицита мест в дошкольных образовательных учреждениях и стимулированию развития частных дошкольных учреждений.

- Завершив реализацию мероприятий по обеспечению доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, минобрнауки области приступило к решению вопроса обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет, рассказала заместитель председателя правительства области – министр образования и науки региона Светлана Яковлева.

По ее словам, в 2018 году очередь на предоставление места в детском саду имелась в семи муниципальных образованиях области. С 2018 по 2020 годы для детей в возрасте до 3 лет в муниципальных детских садах создано 735 дополнительных мест. Их организовали за счет строительства новых детсадов, капремонта, перепрофилирования помещений.

С 2020 года очередь для детей до 3 лет остается только в Благовещенске. Решение этого вопроса возможно при участии негосударственного сектора. И ежегодно доля социального предпринимательства в решении данного вопроса увеличивается. Кроме того, в текущем году в рамках нацпроекта «Демография» запланировано создание 65 дополнительных мест в частных детсадах.

Для ликвидации очереди в детсады Благовещенска предусмотрено также предоставление сертификата на получение места в частном детском саду. Размер финансового обеспечения места составляет 10 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. Более 80 детей, находящихся в очереди в муниципальные детские сады, направлены на свободные места в восемь частных детсадов. В этом году еще один детский сад включился в «проект», выдано в два раза больше сертификатов, чем в прошлом году.

При этом до сих пор не все частные детсады принимают детей по сертификатам. Вовлечение в участие в проекте большего количество детских садов актуально и в связи с увеличением рождаемости и ростом численности детского населения в предыдущие годы. В свою очередь, руководство таких частных детсадов нередко мотивирует отказ от участия в программе сложной отчетностью и большим количеством документации.

- Мы видим демографическую волну, поэтому была введена такая мера – выдача сертификатов в частные детские сады. Нам необходимо проработать меры упрощения отчетности, чтобы увеличить долю частных детсадов, работающих с сертификатами. В первую очередь здесь нужно понимать, что эта мера принимается не для поддержки частного бизнеса, а для решения проблемы обеспечения детей местами в детских садах. Проанализируйте, чем можно помочь предпринимателям в этом вопросе, - дал поручение властям Благовещенска и министерству образования и науки области губернатор Василий Орлов.