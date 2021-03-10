Василий Орлов: «Матрезерв на случай ЧС в Приамурье должен быть укомплектован на 100%»

Паводки в Амурской области порой достигают такого масштаба. Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается подготовка к сезону паводков. Ее обсудили на заседании правительства региона.

Как рассказал и. о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Севостьянов, на сегодняшний день в 12 муниципальных образованиях области фактическое наличие материального резерва соответствует утвержденному перечню. Еще на 12 территориях требуется уточнить и актуализировать списки необходимого.

Речь идет о предметах, которые в случае подтопления нужны при развёртывании на территории пунктов временного размещения и экстренной помощи населению — кроватях, полотенцах, дезинфицирующих средствах, мотопомпах и подобных необходимых вещах. Предполагается, что муниципального резерва должно хватить на 3-5 дней, по окончанию этого срока при необходимости уже есть возможность доставить помощь из областного резерва.

- В каждом муниципальном образовании резерв должен быть создан и укомплектован на 100%. Главам муниципальных образований необходимо навести у себя порядок, провести инвентаризацию. На случай ЧС мы должны быть готовы полностью — и по финансам, и по материально-технической базе, — подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.