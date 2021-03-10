Танцовщица родом из Приамурья выступила на шоу «Внутри Лапенко»

Бывшая благовещенка Анна Соловьева снялась во «Внутри Лапенко» - популярном шоу, стилизованном под ретро-видео в формате VHS. Она станцевала для ролика «Всеволод Старозубов. Праздничный концерт к Международному женскому дню (1983 год)».

«Праздничный концерт…» уже собрал более миллиона просмотров, 96 тысяч лайков и 5 тысяч комментариев, большинство из которых – положительные. В видеоролике Антон Лапенко в роли Всеволода Страозубова исполняет несколько песен, экс-амурчанка Анна Соловьёва появляется в подтанцовке во время исполнения композиции «Чары» на 11 минуте выпуска.

Ранее Анна Соловьева жила в Благовещенске и выступала в студии «Траффик». Сейчас она переехала в Москву, работает хореографом, проводит мастер-классы и ставит хореографические номера для звёзд – например, Джесс Джей, Крис Ву, Димаш Кудайберген. Также она дважды принимала участие в шоу «Танцы» на ТНТ.