Губернатор Приамурья предложил разрешить покупку «вторички» в зоне БАМа по программе «Дальневосточная ипотека»

В Приамурье изменения могут затронуть, например, Тынду. Фото: wikimedia.org

Губернатор Василий Орлов принял участие в совещании в режиме ВКС, на котором обсудили внесение изменений в программу «Дальневосточная ипотека». Его провёл временно исполняющий обязанности заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Сейчас у амурчан нет возможности купить жильё по программе «Дальневосточная ипотека» в зоне БАМа, так как там нет новостроек. Рассматривается возможность расширения программы на вторичное жильё именно в этих районах.

- Строить новое жильё в зоне БАМа нецелесообразно. Оттуда сейчас происходит отток – высокая стоимость жилья, сейсмика. Но при этом есть категория, которую мы там можем удержать, – молодёжь. Там нет «первички», они не могут воспользоваться дальневосточной ипотекой, и таким образом мы ещё больше «оттаскиваем» трудовые ресурсы в южные районы области. Для таких территорий, касающихся нескольких субъектов – Амурской области, Якутии, Забайкалья, - надо выработать совместное решение регионов и Минстроя РФ и сформировать правила к этому жилью и участникам, - сказал глава Приамурья Василий Орлов.

Он предложил следующее:

- Проработать требования к качеству жилья, чтобы не получилось, что люди купили, а условно через пять лет дом надо сносить, как аварийный, а ипотека ещё не выплачена. Мы проанализируем, сколько граждан в зоне БАМа могут воспользоваться этими мерами поддержки. Исходя из этого, сможем примерно подсчитать, какой объём средств нужен на реализацию этой программы, - высказался амурский губернатор.

Предложение поддержал Дмитрий Кобылкин

- Никита Сергеевич, считаю, прав губернатор. Надо сформировать правила, - обратился врио замсекретаря Генсовета «Единой России» к замминистру Минстроя России Никите Стасишину.

- Принимается. Вопрос решать надо. Мы готовы с коллегами и «Единой Россией» отработать. В течение 12 дней подготовим предложение, - заверил Никита Стасишин.