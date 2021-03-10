Соцсети: в жестком ДТП в Благовещенске сильно пострадали курсанты

Судя по кадрам, пострадавшим потребовалась помощь спасателей Фото: instagram.com/autoroad.blg/

Сегодня днем, 10 марта, в областном центре произошло страшное ДТП. На пересечении улиц Партизанская-Амурская столкнулись три автомобиля. Как сообщают очевидцы, в одном из них были курсанты.

- Курсанты еле живы, водитель в тяжелом состоянии, - говорят благовещенцы.

Кадры с места ДТП появились в социальных сетях. Судя по фото, машины получили значительные повреждения. На месте работают спасатели, виден экипаж ДПС.

В отделе ГИБДД «Благовещенский» рассказали, что сообщение об аварии поступило в дежурную часть в 10.55. Столкнулись два автомобиля: Toyota Cresta и Toyota Hiaсе, в результате Toyota Cresta откинуло в Toyota Corolla.

- Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего. В аварии пострадали четыре человека, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.