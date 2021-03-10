30 человек заразились коронавирусом в Приамурье

Большинство переносят болезнь в виде ОРВИ. Фото: Unsplash

В Амурской области 10 марта выявили 30 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в регионе зарегистрировано 21 347 фактов заражения.

Среди новых пациентов нет бессимптомных больных. У 18 человек коронавирус протекает в виде ОРВИ, у 12 – в виде пневмонии. То есть, 60% приходится на сравнительно легкую форму заболевания, а 40% - на воспаление лёгких.

Всего за сутки обследовали 1680 амурчан, с начала пандемии – 819 276 человек. Сколько амурчан находятся на самоизоляции в связи с подозрением на коронавирус, не уточняется.