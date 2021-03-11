За гибель ребенка в ДТП амурчанке грозит пять лет лишения свободы

Авария произошла на подъезде к федеральной трассе. Фото: wikimedia.org

Жительница поселка Новобурейского обвиняется в нарушении правил дорожного движения, которые повлекли за собой смерть 12-летнего ребенка. За такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

ДТП произошло на пути из поселка Талакан в поселок Новобурейский. Обвиняемая 59-летняя женщина находилась за рулем автомобиля, в котором находились четверо – в том числе 12-летний ребенок.

- Не доезжая до федеральной автодороги «Амур», женщина пересекла сплошную разделительную линию и выехала на полосу встречного движения, где допустила столкновение с идущим навстречу с пассажирским микроавтобусом, - рассказали в прокуратуре Амурской области.

В результате аварии ребенок погиб, трое других пассажиров получили тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело по существу рассмотрит Бурейский районный суд.