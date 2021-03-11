В Приамурье коронавирус нашли еще у 31 амурчанина

У 90% новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ. Фото: pixabay.com

В Амурской области продолжают выявлять новые факты заражения коронавирусом – 11 марта подтвердили ещё 31 случай заболевания. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

У 90% новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ – это 28 человек. Ещё у троих диагностирована пневмония. Бессимптомных больных ха сутки не зарегистрировали.

Всего в Приамурье зафиксировали 21 378 случаев заражения, обследовали 821 686 человек. За последние сутки обследования на COVID-19 в регионе провели 2 410 раз.