Магазин «Аида» взяли на особый контроль в Благовещенске

Меры против содержащих магазин предпринимателей предпринимались неоднократно. Фото: администрация города Благовещенска

На особый контроль в администрации Благовещенска взяли магазин «Аида» в районе КПП. Жители города неоднократно жаловались на то, что в нем ведется незаконная продажа алкоголя.

- В нем продают алкоголь днем и ночью. Во дворе нашего дома распивают спиртные напитки, ругаются нецензурной бранью, выламывают домофоны, постоянно вызываем полицию, – писали благовещенцы.

Проверки в отношении магазина проводятся на регулярной основе различными надзорными ведомствами. Нарушения фиксировались неоднократно. Например, в 2019 году ООО «Золото Амура», которое реализовало алкоголь через магазин «Аида», было признано виновным в нарушении правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Компанию оштрафовали на 10 тысяч рублей.

- В марте 2019 года у общества с ограниченной ответственностью истек срок действия лицензии. Минэкономразвития и внешних связей области отказало обществу её продлении. Несмотря на это алкоголь в магазине продавали, что подтверждается контрольной закупкой от 10.07.2019 года. Проверка была организована администрацией города совместно с полицией и общественными организациями, - рассказали в мэрии.

В январе 2020 года минэкономразвития обратилось в Арбитражный суд Амурской области, чтобы привлечь ООО «Золото Амура» к ответственности за продажу алкоголя без лицензии. Суд назначил штраф в 3 млн рублей.

Кроме того, компанию проверяла прокуратура Благовещенска. По итогам проверки прокурор обратился в Благовещенский городской суд. В сентябре 2020 года суд принял решение запретить ООО «Золото Амура» розничную продажу алкогольной продукции в магазине «Аида».

Однако теперь магазин «Аида» оформлен не на ООО «Золото Амура», а на ИП. Жители района сообщают, что алкоголь здесь продолжают продавать с нарушением законодательства.

- С начала 2021 года проведено два проверочных мероприятия, нарушений не выявлено. Учитывая систематичность нарушений и негативные последствия от противоправной деятельности указанного объекта, а также в целях соблюдения требований действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции информация направлена в МО МВД России «Благовещенский» для усиления контроля и патрулирования сотрудниками полиции в данном районе. Данный магазин находится на особом контроле в администрации Благовещенска, – сообщили в управлении по развитию потребительского рынка и услуг.

О нарушениях, выявленных в этом магазине, благовещенцы могут сообщать с помощью рубрики на официальном сайте мэрии «Задай вопрос администрации города».