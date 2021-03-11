В горбольнице Райчихинска нашли нарушения после видео с ползущим по полу пациентом

Представление главврачу вынесли по факту неоказания надлежащей медпомощи. Фото: http://raigb.ru

Прокуратура Райчихинска вынесла представление главному врачу Райчихинской городской больницы после публикации в соцсетях ролика с ползущим по полу пациентом.

- Установлено, что 09 марта года в приемное отделение Райчихинской городской больницы доставлен гражданин с установленным на правой ноге аппаратом Елизарова, что затрудняло его движение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Амурской области. - После выписки мужчина принял решение покинуть учреждение, однако самостоятельно этого сделать не смог. Медицинский персонал не оказал помощи мужчине по его просьбе.

По факту неоказания надлежащей медицинской помощи пациенту главному врачу Райчихинской городской больницы внесено представление, рассмотрение которого находится на контроле.

Ранее в администрации города Райчихинска рассказали, что пациентом был мужчина без определённого места жительства, пострадавший во время ДТП. До инцидента сотрудники горбольницы доставили его на лечение в Благовещенск и обратно. После мужчину собирались перевести в социальный приют Прогресса, но он отказался и пытался уйти. Тогда его вернули в палату, а после всё-таки отправили в приют.