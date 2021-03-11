После нападений собак на детей в Тындинском районе возбудили уголовное дело

Учреждение, которое должно было следить за бездомными животными, подозревают в халатности Фото: Из архива KP.RU

С 1 апреля 2020 по 26 февраля 2021 года в поселке Дипкун произошло несколько нападений собак на людей – в том числе малолетних детей. Из-за этого в следственном отделе по городу Тында возбудили уголовное дело по статье «Халатность».

Согласно материалам уголовного дела, заниматься отловом бездомных животных должно было муниципальное казённое учреждение «Дирекция по содержанию и обслуживанию административных зданий и автотранспорта администрации Тындинского района». Однако необходимые действия не предпринимались, что и повлекло за собой нападения собак.

- В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению конкретных лиц, ответственных за соблюдение нормативных актов, определяющих порядок регулирования численности безнадзорных животных и осуществляющих контроль за порядком их отлова и содержания, - уточнили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

Напомним, 26 февраля уличные собаки напали в Дипкуне на шестилетнюю девочку. Её спас дворник, оказавшийся поблизости. Но, тем не менее, девочке потребовалась медицинская помощь.