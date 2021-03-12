Ветер, снег, похолодание: Погода в Приамурье резко изменится

Смещение циклона принесет в регион сначала потепление, а потом - осадки. Фото: pixabay.com

На Амурскую область надвигается очередной циклон – на пути его смещения регион окажется 14-16 марта. Из-за этого погода будет резко меняться, и не всегда в лучшую сторону.

- Так, 14 марта в связи с выносом тепловых воздушных масс ожидается повышение дневных температур на севере области до +5…+10 градусов, - рассказали в администрации города Благовещенска со ссылкой на Амурский гидрометцентр.

С 15 по 16 марта прогнозируются осадки, местами сильные в виде снега либо мокрого снега с дождем. Вероятен гололед. Смещение атмосферных фронтов будет сопровождаться сильным порывистым ветром, 18-23 м/сек.

- 16 марта в связи с затоком холодной воздушной массы будет понижение температур в среднем 10-15 градусов, - добавили синоптики.

В связи с неустойчивостью атмосферных процессов, прогноз погодных условий будет ежедневно корректироваться суточными прогнозами погоды.