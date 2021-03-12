Лица задолжавших за услуги ЖКХ увидит весь Благовещенск

Общая задолженность трех абонентов , которых сегодня можно увидеть на экране, превысила 1,1 миллион рублей без пени. Фото: pixabay.com

Портреты амурчан, не оплачивающих своевременно услуги отопления, водоснабжения и водоотведения, будут размещать на уличном телевизионном экране. О новой мере борьбы с должниками рассказали в пресс-службе «Амурских коммунальных систем».

- Сразу три благовещенца смогут увидеть свои лица на большом уличном видеоэкране. Судебные приставы запустили ролик, информирующий должников о необходимости своевременной оплаты за услуги, предоставленные ресурсоснабжающей организацией, - поделились в организации.

Похожая мера уже использовалась в 2016 году – тогда амурские приставы разместили на улицах Благовещенска баннеры «Внимание, должник!», на которых также можно было увидеть лица неплательщиков.

Но технологии шагнули вперед – теперь для аналогичных целей используется видео. Сейчас на экране, расположенном на пересечении улиц Мухина и Октябрьской, поочередно появляются три имени. После того, как они рассчитаются по платежкам, окно займут другие.

— В ролике отражены фотографии должников, в отношении которых в УФССП России по Амурской области находятся исполнительные производства в пользу организаций ЖКХ. Данная мера призвана способствовать повышению платежной дисциплины не только должников, но и населения в целом, - пояснила врио начальника отделения организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Токарева Евгения.

Общая задолженность трех абонентов Благовещенского рассчетно-кассового центра, которых сегодня можно увидеть на экране, превысила 1,1 миллион рублей без учета пени.