Более 120 учащихся амурских колледжей подали заявки на предоставление стипендии губернатора

На стипендии могут претендовать только отличники. Фото: pixabay.com

Министерство образования и науки Амурской области проводит конкурсный отбор среди учащихся колледжей, которые получат губернаторские стипендии с учетом результатов минувшей сессии. Всего в поступило 122 заявки. Но, согласно квоте, получить поощрение смогут только 75 студентов.

По инициативе губернатора Амурской области Василия Орлова поддержка из областного бюджета оказывается студентам колледжей, проявившим особые успехи в учебе. Выплаты в размере 12 тысяч рублей поступают два раза в год. Претендовать на них могут обучающиеся в зависимости от результатов двух последних полугодий – по всем дисциплинам должны быть «пятерки».

В числе критериев, по которым отбираются стипендиаты, – наличие звания победителя или призера конкурсов профессионального мастерства «WorldSkills Russia» или «Абилимпикс», научно-практических конференций и олимпиад. Также дополнительные баллы присуждаются тем, кто являлся «круглым» отличником по итогам последних трех сессий.

Кроме студентов губернаторские стипендии могут получить школьники-отличники - им единовременно начисляется по 18 тысяч рублей - и победители либо призеры этапов всероссийской олимпиады школьников - за каждое звание победителя и/или призера выплачивается от 10 до 50 тысяч рублей.

- Поощрение молодежи – хороший стимул для ее самосовершенствования. Получив материальную поддержку, школьники и студенты могут пройти новые учебные курсы по интересующему профилю, купить необходимое оборудование, - высказал мнение губернатор Приамурья Василий Орлов. - Стипендии – лишь часть системы поддержки талантливых детей и молодежи. В рамках национального проекта «Образование» в регионе третий год создается образовательная инфраструктура нового типа: открываются центры «Точка роста», «Кванториум», «IT-куб», в учебных заведениях создается цифровая образовательная среда, в регионе работает уникальный на Дальнем Востоке центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», а в колледжах открываются современные мастерские с новейшим оборудованием. Мы стремимся к тому, чтобы наша молодежь оставалась жить и работать в Амурской области, и прилагаем для этого все усилия.