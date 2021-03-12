Число выявленных за сутки случаев коронавируса возросло в Амурской области

Большая часть заболевших переносит ковид в легкой форме. Фото: pexels.com

В Амурской области подтвердили 33 новых случая COVID-19 за сутки, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора 12 марта.

Известно и состояние заболевших: 21 из них болеет в форме ОРВИ, 12 – в виде пневмонии. В процентном соотношении на ОРВИ приходится 64%, а на пневмонию – 36%.

Всего в Приамурье коронавирус перенесли 21 411 человек, включая уже выздоровевших. Показатель заболеваемости составляет 2710,1 на 100 тысяч человек населения. Для сравнения, всего с начала пандемии на наличие заболевания проверили 824 148 амурчан.

За последние сутки специалисты провели 2 462 исследования на ковид.