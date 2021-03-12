Медицинские профосмотры и диспансеризация возобновлены в Приамурье

Поликлиники вновь распахивают двери для желающих пройти диспансеризацию Фото: Из архива "КП"

В Амурской области вновь смягчают ограничения, введенные в связи с пандемией. На этот раз в минздраве региона предложили возобновить профилактические медицинские осмотры и диспансеризацию населения. На заседании оперштаба идею одобрили.

Вместе с тем, в Роспотребнадзоре по Амурской области подчеркнули необходимость сохранять масочный режим – это необходимо, чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости. Сейчас Приамурье входит в тройку регионов с наименьшим ростом заболеваемости COVID-19.

- За текущую неделю зарегистрировано 214 случаев COVID-19, это на 25% ниже, чем на предыдущей неделе (тогда было зарегистрировано 287 фактов заражения – Ред.). На последних двух неделях были колебания и всплески заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сейчас отмечается снижение заболеваемости по всем административным территориям, - рассказала главный санитарный врач региона Ольга Курганова.

В 70% случаев болезнь протекает в форме ОРВИ, в 30% - в виде пневмонии, причём ею чаще болеют люди старше 50 лет. Доля тяжёлых пневмоний составляет 10%, сохраняются прогнозы высокой летальности.

- При таком прогнозе и таком темпе роста, который сейчас, если в течение двух недель инкубационного периода сможем тенденцию сохранить, то могут появиться основания для послабления в плане культурных и зрелищных мероприятий - увеличение заполняемости залов с 50% до 75%, - рассказала о возможных послаблениях режима Ольга Петровна.

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