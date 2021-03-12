Соцсети: в благовещенской клинике сотрудников заставляют сдавать деньги на памятник

Некоторые пользователи соцсетей скептически отнеслись к этим слухам. Фото: pexels.com

В социальных сетях распространяется слух о том, что в Амурской клинике кардиохирургии с медиков собирают деньги. Сто рублей на московский памятник врачам, умершим от ковида, требуют сдать «добровольно-принудительно». Информация появилась в инстаграм-паблике @blg_news.

- В медицинском учреждении с сотрудников принудительно собирают по 100 рублей на памятник в Москве, врачам, погибшим от «ковида». Для тех, кто не сдаст, будут последствия в виде лишения части заработной платы, - поделился анонимный подписчик.

Информация вызвала бурное обсуждение в комментариях. Мнение пользователей разделилось. Одни заявляют, что это просто провокация, не подкреплённые доказательствами слухи, другие негодуют, что памятник будет не в Амурской области, а в Москве. А третьи заявляют, что собирать деньги с «выживших врачей» несправедливо, и памятники должно устанавливать государство.

- Анонимно легко написать любую чушь, народ поведётся. Выгонят меня с работы за пьянку - тоже могу такие пасквили писать. Если бы было всё так, как написано, куча свидетелей, идите в прокуратуру. Цели решить проблему у вас нет. Цель - свести счёты с заведующим отделением, - гневно высказался один из комментаторов.

- Очень неприятная тема, русский народ всегда был щедрым, благодарным, благородным, сейчас всё печально, даже комментарии давать стыдно, мне стыдно. Куда перечислить на памятник? - задал вопрос пользователь.

- Вместо молодых студентов лучше бы врачам поставили памятник. А вообще, действительно, кто знает, на памятник ли собирают, обнаглели в доску. За операции такие деньги дерут, даже со стариков, ни стыда, ни совести, - негодует подписчик.

В свою очередь сама клиника кардиохирургии слухи о принудительном сборе средств опровергли. В медучреждении отметили, что никаких официальных приказов на этот счёт «не было и быть не могло».