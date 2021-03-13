Коронавирус унес жизни еще троих амурчан

Опасный вирус продолжает уносить жизни амурчан. Фото: @minzdramur.

Согласно данным, приведенным на официальном сайте стопкоронавирус.рф, 13 марта в Амурской области было выявлено 30 новых случаев заболеваемости коронавирусом. 46 человек успешно побороли болезнь.

Однако опасный вирус продолжает уносить жизни амурчан. Если за 12 марта было зарегистрировано двое умерших, то за 13 марта – уже трое.

Всего же в Приамурье за время эпидемии коронавирус выявили у 21441 человека, выздоровело – 20090 амурчан, умерли – 201.

Между тем, в Амурской области могут ослабить коронавирусные ограничения. Приамурье вошло в тройку дальневосточных регионов с наименьшим ростом заболеваемости. И если тенденция к снижению уровня заболеваемости COVID-19 сохранится, то в ближайшее время можно будет ослабить санитарно-эпидемиологические ограничения. Об этом главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова сообщила 12 марта на заседании оперативного штаба.

За текущую неделю в регионе было зарегистрировано 214 случаев заражения COVID-19. Эта цифра на 25% ниже, чем на предыдущей неделе – тогда зафиксировали 287 случаев. Как отметила руководитель Роспотребнадзора, в последние две недели были колебания и всплески заболеваемости. Сейчас же отмечается снижение по всем административным территориям.

Однако такая положительная тенденция не означает, что можно отказаться от масочного режима.

– Все мероприятия по поддержанию масочного режима нужно продолжать соблюдать, для того чтобы сохранить тенденцию к снижению заболеваемости, не допустить её роста. При таком прогнозе и таком темпе роста, который сейчас, могут появиться основания для послабления в плане культурных и зрелищных мероприятий – увеличение заполняемости залов с 50% до 75%. Это произойдёт, если в течение двух недель инкубационного периода сможем тенденцию сохранить, – рассказала Ольга Курганова.