Аварийные службы Благовещенска переведены в режим повышенной готовности

ГСТК начнет уборку улиц как только пойдет снег. Фото: www.instagram.com/mkpgstk

Мэр Благовещенска Олег Имамеев подписал постановление о введении режима повышенной готовности. Аварийные службы города должны быть готовы к резкому изменению погодных условий.

Напомним, в Благовещенске последние дни стоит аномально теплая погода. Но, по данным синоптиков, уже 15-16 марта надо готовиться к осадкам – в городе возможен мокрый снег с дождем. По прогнозу, в Благовещенске поднимется сильный ветер с порывами до 18-23 метров в секунду. А уже 16 марта может похолодать в среднем на 10-15 градусов.

В связи с непогодой в городе будут работать в усиленном режиме дорожные бригады МКП «ГСТК» и снегоуборочная техника. Подготовлены две тысячи тонн противогололедного материала. Приведен в готовность и городской поисково-спасательный отряд.

По данным мэрии, на опасных участках дорог, где появится гололед, поставят дополнительные посты ГИБДД. К непогоде готовы медики, управляющие компании, АКС и «Центральные электрические сети».

Уже известно, что после снега дорожники расчистят подъездные пути к социально-значимым объектам и объектам. Пройдут работы по расчистке дорог на маршрутах, которые проходят через весь город.

Благовещенцев попросили быть внимательными на дорогах – снижать скорость и соблюдать дистанцию. Пешеходам рекомендовали с опаской относиться к рекламным щитам, деревьям и прочим конструкциям, которые могут рухнуть при сильном ветре.