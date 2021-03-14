Погода в Благовещенске за один день побила рекорд 1918 года

Масленица в Благовещенске выдалась теплой. Фото: www.instagram.com/sergey_planet_earth

Воскресенье, 14 марта, поразило амурских синоптиков своей аномально теплой погодой. Температура в выходной день оказалась близка по значениям к температурам начала мая. Именно в третий месяц весны днем температура достигает 10-14 градусов со знаком «плюс».

Сегодня же в большинстве районов воздух прогрелся до 9-14 градусов тепла. Похолоднее было только в нескольких районах, в их числе Сковородинский и Селемджинский.

Температура в Благовещенске достигла 14,2 градусов тепла – это побило рекорд, установленный 103 года назад. Тогда в 1918 году столбик поднялся до +7,2°С.

А ночь на 13 марта оказалась самой тёплой за весь период наблюдений, прежний самый высокий минимум отметили в 1977 году. Синоптики зарегистрировали +0,9 °С, а в 1977 году было -3,2 °С.

«Ночь на 14 марта со значением в Благовещенске -1,3°С превзошла самую тёплую когда-то ночь 1963 года (-2 °С)», - передает @amurpogoda.

Еще один рекорд 14 марта: ранее никогда прежде с 11 по 20 марта в областном центре температура не поднималась выше +12°С, сейчас это значение выросло на 2 °С.

Синоптики предупреждают, что в ближайшие сутки центр циклона сместится на север, а это кардинально поменяет погоду в Амурской области.