В Амурской области выявили 28 новых случаев заражения COVID-19

Ради безопасности граждан в регионе до сих пор не отменили масочный режим. Фото: www.pexels.com

В Амурской области специалисты выявили еще 28 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии диагноз COVID-19 подтвердили у 21469 человек. Показатель заболеваемости составляет 2717,44 на 100 тысяч населения.

Темп прироста за последние сутки составил 0,1 %. У 14 человек из новых заболевших коронавирус протекает в виде ОРВИ. У такого же числа людей развилась пневмония.

По данным стопкоронавирус.рф, в Амурской области за сутки не было зафиксировано новых новых летальных исходов. До этого от «ковида» скончались трое человек.

С начала пандемии в Приамурье тестирование на коронавирус прошли свыше 829 тысяч человек. Только за последние сутки анализы стали 2148 человек.