Чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников стартовал в Благовещенске

Так проходил тур в школе №17 Благовещенска. Фото: организаторы чемпионат по чтению вслух среди старшеклассников Страница’21»

В субботу, 13 марта, в Благовещенске состоялся первый отборочный тур «Страницы’21» — чемпионата России по чтению вслух среди старшеклассников. Соревнования проводятся в городе с 2017 года, в 2021 году «Страницу’21» организуют при поддержке Фонда президентских грантов.

На чемпионате школьники в возрасте от 14 до 17 лет без подготовки читают прозу и стихи на русском языке, а жюри оценивают технику и артистизм их выступления по шестибалльной шкале. По итогам трёх раундов определяются три финалиста, среди них выбирают победителя.

На отборочных турах «Страницы’21» в Благовещенске школьники прочтут отрывки из военной и послевоенной прозы советских писателей, поэзии Серебряного века и научно-популярной литературы партнёра сезона — издательства «Альпина нон-фикшн».

- Амурская область — один из трёх регионов России, на территории которого есть космодром. Поэтому один из раундов чемпионата в Благовещенске мы посвящаем книгам про космос. Чемпионат по чтению вслух — это игра. Игра, которая развивает интерес и любовь к литературе. Мы видим, как горят глаза школьников, как они стараются понимать тексты, как открывают для себя новых авторов. И читают вслух о важном, сложном, актуальном. Такой опыт формирует личность и помогает разобраться в себе», — отмечает Михаил Фаустов, организатор чемпионата, программный директор книжного фестиваля «Берег» и Ассоциации «Межрегиональная федерация чтения».

В первом отборочном туре в школе № 17 Благовещенска приняли участие десять старшеклассников — наибольшее количество баллов набрала ученица 11 класса Виктория Стадник. Вот что победительница говорит об участии в чемпионате:

- После первого раунда я была в числе последних, но вдохновилась игрой и быстро справилась с волнением. Подумала, что могу читать лучше и выложилась на максимум. Это необычный опыт — читать незнакомые тексты без подготовки. Радуюсь победе и желаю удачи участникам в других школах.

До 20 апреля 2021 года отборочные туры пройдут в 23 школах Благовещенска с соблюдением всех мер безопасности. Победители отборочных туров сразятся за звание лучшего чтеца города в финале чемпионата.

Суперфинал «Страницы’21» традиционно принимает Москва. Летом 2021 года на учебной сцене Школы-студии МХАТ встретятся старшеклассники-победители из 50 регионов России. Главный приз сезона — 300 000 рублей.

СПРАВКА «КП»

Организаторы «Страницы’21» — ассоциация «Межрегиональная федерация чтения» и АООО «Социальная инициатива». Чемпионат поддерживает управление образования администрации города Благовещенска. Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов

Подробнее о победителях отборочных туров в Благовещенске — на страницах в Инстаграме и в Фейсбуке.