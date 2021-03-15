Губернатор Приамурья Василий Орлов: «В ближайшие годы мы можем решить проблему с сотовой связью и интернетом еще в 8 селах»

Глава региона попросил детально проработать проект и предоставить результаты к 1 апреля. Фото: pexels.com

Министр цифрового развития и связи области Александр Курдюков доложил о предложении министерства, как при участии правительства Амурской области решить проблему отсутствия хорошего мобильного интернета и связи в отдаленных селах области. Такая возможность появилась недавно, после внесения изменений в Федеральный закон «О связи».

- Субъекты получили право участвовать в реализации мероприятий, направленных на создание, развитие и эксплуатацию сетей связи, - пояснил Александр Курдюков. - У нас в настоящее время 33 населенных пункта не охвачены сотовой связью. В них проживают почти 4 тысячи амурчан. В 100 населенных пунктах области сигнал сотовой связи неустойчивый. К сожалению, эти населенные пункты неинтересны операторам в части коммерческих перспектив. Благодаря изменениям в законе мы сможем субсидировать подготовку площадок и установку опор различной высоты с дальнейшей передачей их операторам для размещения на них базовых станций сотовой связи. Один из операторов «большой тройки» уже изъявил желание поучаствовать в проекте.

В результате совместного проекта амурского правительства и оператора сотовой связи жители отдаленных сел получат нормальный интернет и мобильную связь.

- За счет областного бюджета будут построены антенно-мачтовые сооружения, - рассказал Александр Курдюков. - У нас в разработке восемь населенных пунктов. Во всех из них есть социально-значимые организации, в том числе школы. Если будет принято положительное решение, мы разработаем порядок и обеспечим необходимое строительство.

Также министр рассказал, что при реализации данного проекта интернет гарантировано появится, внутри населенного пункта в радиусе от каждой вышки примерно на 2-3 километра. В одном селе таких базовых станций может быть несколько в зависимости от потребности.

Губернатор одобрил предложение:

- Прошу до конца марта проработать этот проект более детально и к 1 апреля предоставить мне результат, - сказал Василий Орлов. – Нужно более подробно посмотреть в разрезе конкретных населенных пунктов стоимость работ, численность населения и удаленность до ближайшей базовой станции. Реализация будет, как я вижу из предложения, в ближайшие два года. Для начала нужна программа на 2021 год. То есть не все сразу. Предпочтения будем отдавать самым нуждающимся: тем населенным пунктам, куда вообще невозможно дозвониться. Нужно решать эту проблему.

Таким образом, в ближайшие два года сотовой связью, включая доступ к сети Интернет, будут обеспечены восемь амурских сел из Зейского, Мазановского, Свободненского и Селемджинского районов, в которых проживают в общей сложности почти 2,5 тысячи человек.