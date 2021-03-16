Студенты, совмещающие учебу и работу по профилю, получат по 30 тысяч рублей

Еще одна категория обучающихся в Амурской области начнет получать губернаторские стипендии. К поощрительным выплатам за отличную учебу и успехи во всероссийской олимпиаде школьников добавилась новая – ее смогут получить студенты, совмещающие учебу и работу по профилю. Такое поручение дал губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Очень важно, чтобы ребята получали знания не только за партами, но и на производстве. После окончания колледжей у таких студентов не будет проблем в поиске работы: они уже будут иметь необходимые практические навыки, а если хорошо себя зарекомендуют, то после выпуска у них будет возможность вернуться в уже знакомую организацию в качестве полноценного работника. От этого выиграют все: выпускник колледжа успешно трудоустроен, работодатель получит грамотного сотрудника, а Амурская область сохранит конкурентоспособную и эффективную рабочую единицу, – отметил глава региона.

Стипендия носит персональный характер и выплачивается единовременно в размере 30 тысяч рублей дважды в год.

- Поддержку могут получить до 250 студентов, у которых нет академической задолженности и которые официально трудоустроены на предприятии не менее полугода. При этом важно, чтобы от работодателя эти ребята имели положительную характеристику, - прокомментировал начальник отдела профессионального образования и науки Михаил Захаров.

Списки кандидатов на получение стипендии формируются образовательными организациями и предоставляются в минобрнауки области два раза в год. Ближайший срок подачи документов в министерство – до 20 мая.