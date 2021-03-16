Амурчанин на велосипеде попал в снежную бурю на Зейском водохранилище

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

В понедельник, 15 марта, 57-летний амурчанин на велосипеде потерялся на Зейском водохранилище – мужчина попал в снежную бурю. Найти дорогу без помощи спасателей он не смог.

- Около трех часов дня поступило сообщение, что житель Зеи 1964 г. р. выехал на велосипеде покататься по Зейскому морю и заблудился. С собой у потерявшегося мужчины был сотовый телефон, по которому он выходил на связь. Однако амурчанин не смог сказать, где именно он находится из-за сильного ветра и снега, - рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

Спасатели сразу же выехали на помощь амурчанину. Эвакуировать его отправились на автомобиле «Соболь».

Мужчину нашли уже в 16.06. Его вместе с велосипедом доставили домой. От медицинской помощи амурчанин отказался.