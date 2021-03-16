Проблему ворон планируют решать в Благовещенске

Особенно много ворон в центре города. Фото: instagram.com/o.g.imameev/

Глава Благовещенска в своем инстаграм-аккаунте поднял проблему ворон, возникшую в городе. Птицы в большом количестве распространились по областной столице, от продуктов их жизнедеятельности страдают множество домов и учреждений – например, Амурский областной дом народного творчества, Центр эстетического воспитания, АмГУ.

- Вороны наносят вред территориям, зданиям, памятникам архитектуры, - заявил Олег Имамеев. - Мы изучали этот вопрос, советовались с орнитологами. Беда с воронами практически во всех более-менее крупных городах России. И нет единого рецепта, как бороться с нашествием этих птиц. Где-то с ними смирились и ничего не предпринимают, где-то борются с помощью их естественных врагов в природе – соколов и ястребов.

В Благовещенске руководство ЗАГС для борьбы с воронами кардинально обрезало деревья на своей территории.

- Проблему это частично решило, - заметил мэр. - И то, вороны просто переместились на другое место. Но такая обрезка деревьев, мягко говоря, не выход.

По словам специалистов, вороны быстро привыкают к звуковым эффектам, и если вслед за этим нет непосредственной угрозы их жизни, даже на резкие звуки не обращают большого внимания. Боятся светошумовых эффектов, так, например, после новогодних фейерверков на некоторое время они покинули привычные места в Благовещенске.

- В общем, с учетом того, что кормовая база в Благовещенске ворон не сильно волнует, единственный выход, по мнению орнитологов – создать постоянный фактор беспокойства, - подытожил Олег Гатауллович. - Вот только как применить это на практике? Шуметь и светить фонариками в темное время суток? Был в свое время в Китае такой крайне печальный опыт борьбы с воробьями.

Поэтому глава города решил посоветоваться с благовещенцами. Изложить своё мнение о проблеме ворон и о том, как с ними справляться, можно в инстаграм-аккаунте мэра @o.g.imameev.