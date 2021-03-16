Выбрать квартиру в новостройке или «вторичке» амурчане смогут на «Ярмарке жилья»

Одно из самых интересных мероприятий ярмарки - экскурсии к строящимся объектам. Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Представители агентств недвижимости, застройщиков, банков, магазинов товаров для ремонта и отделочных материалов будут ждать всех желающих приобрести или отремонтировать жильё на «Ярмарке жилья» 27 марта.

Традиционно, мероприятие пройдёт в Общественно-культурном центре 27 марта с 10.00 до 16.00. Организаторы ярмарки уже опубликовали программу, благодаря которой амурчане смогут выбрать максимально удобное время для визита.

10.00. Открытие «Ярмарки жилья»

10.30 - 10.40. Презентация от оператора недвижимости «Перспектива 24»

10.40 - 10.50. Презентация от компании «Этажи»

11.00 - 13.00. Экскурсии по объектам недвижимости

11.00 - 11.10. Презентация от агентства недвижимости «АмурНедвижимость»

11.10 - 11.20. Презентация от агентства недвижимости «Жилфонд»

11.20 - 11.30. Презентация от Промсвязьбанка

11.40 – 11.50. Презентация от магазина отделочных и строительных материалов «Строймаркет»

11.50 - 12.00. Презентация цифровой платформы «Ростелеком ключ» от компании «Ростелеком»

12.10 - 12.20. Презентация от агентства недвижимости «Азбука Жилья»

12.20 - 12.30. Центр недвижимости «Хорос»

12.40 - 12.50. Презентация от специализированного застройщика «Фонд жилищного строительства»

13.30 - 15.30. Экскурсии по объектам недвижимости (повторный выезд)

16.00. Закрытие «Ярмарки жилья»

Помимо этого, в течение дня представители участников ярмарки будут готовы проконсультировать жителей и гостей Благовещенска по всем вопросам, связанным с недвижимостью. Желающим расскажут о существующих ипотечных программах, включая льготное кредитование, помогут подобрать жильё на первичном или вторичном рынке недвижимости, проконсультируют по юридическим вопросам.

- Мероприятия ярмарки будут проводиться с учётом рекомендаций Роспотребнадзора. Весь раздаточный материал пройдет обработку, все участники и гости будут в масках, на столах будут в свободном доступе антисептики. Мы заботимся о здоровье всех! – отдельно подчеркнула Алена Демиденко, менеджер по продвижению ИД «Дважды два», организатор «Ярмарки жилья».

Партнёры «Ярмарки жилья»:

Оператор недвижимости «Перспектива 24»

@perspektiva24_blg

Благовещенск, ул. Пионерская, 32

+7 (4162) 387-397

Магазин отделочных и строительных материалов «Строймаркет»

@stroymarket_blg

Благовещенск, ул. Калинина, 116

+7 (4162) 999-955

ПАО Промсвязьбанк

@psbank_ru

Благовещенск, ул. Ленина, 106а

8-800-333-03-03

www.psbank.ru