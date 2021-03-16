За сутки ковидом заразились 29 амурчан

Вот уже около недели заболеваемость держится примерно на одном уровне. Фото: Pexels.com

В Амурской области 16 марта выявили 29 фактов заражения COVID-19. У 20 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у одного - бессимптомно (3%), у восьми диагностирована пневмония (28%). Данные приводит управление Роспотребнадзора по региону.

С учётом новых пациентов общее число случаев коронавируса в Приамурье достигло 21 525. Всего с начала пандемии врачи обследовали 832 958 амурчан с подозрением на ковид, за последние сутки было проведено 2 102 исследования.

Вместе с тем, на сайте стопкоронавирус.рф сообщается о новых летальных исходах, к которым привел коронавирус. За сутки в Приамурье скончались три человека, общее число смертей от COVID-19 достигло 206.

Ранее в ведомстве рассказали о снижении заболеваемости коронавирусом в Амурской области на 25%. Если такая динамика будет сохраняться и дальше, возможны новые послабления ограничительного режима.