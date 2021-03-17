Глава Приамурья поручил муниципалитетам ускорить работу по переселению из аварийного жилья

В Благовещенске для переселенцев из таких домов строят многоквартирное здание на улице Мухина Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Амурская область планирует досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Ивановский район и Райчихинск уже закончили данную работу на своих территориях. До конца года на 100% расселить аварийное жилье рассчитывают также в Белогорске и Белогорском районе, Прогрессе, Константиновском, Мазановском, Шимановском и Тамбовском районах.

Общий объем финансирования по программе в 2021 году составит 2,2 миллиарда рублей. При сохранении динамики в 2022-2023 годах планируется получить финансирование по этапам 2023-2024 годов и досрочно завершить программу, реализуемую в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- За два года реализации нацпроекта в Амурской области были расселены 18,46 тысяч квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 884 человека или 434 семьи, - рассказали в правительстве региона. - В декабре для опережающей реализации программы область получила дополнительно 793,17 миллионов рублей на этап 2021 года. С учётом этих средств, 15 муниципальным образованиям области распределены средства в сумме 1,363 миллиарда рублей.

Как именно переселять жителей, решают главы на местах. Они могут закупить жильё у застройщиков или на вторичном рынке или выплатить переселенцам выкупной стоимости за аварийное жилье. В некоторых случаях речь идет о строительстве новых домов.

В областном центре планируется расселить 130 жилых помещений, расположенных в аварийных домах. При этом 97 семей переселят в новый многоквартирный дом, который будет построен на улице Мухина. Для этих целей уже выделен земельный участок, решается вопрос с застройщиком.

Строительство новых домов для переселенцев планируется также в Свободном, Сковородине и Талдане. Земельные участки уже сформированы.

Между тем, по поручению губернатора Василия Орлова, которое он дал во время поездки в Прогресс в январе текущего года, в Приамурье началась масштабная работа по актуализации информации о наличии на территории области еще неучтенного аварийного жилищного фонда. Также выявляется ветхое жилье, не вошедшее ранее в действующие программы. Всего на территории Приамурья выявили 233 многоквартирных дома в 19 муниципальных образованиях. Наибольшее количество таких домов оказалось в Зее — 72.

- Переселение жителей Приамурья из аварийных домов — одна из приоритетных наших задач. Это нужно делать, и делать достаточно быстро. К 1 мая я жду от министерства ЖКХ отчет о работе, проделанной каждым муниципалитетом в данном направлении. Главам нужно правильно расставить приоритеты, и уже исходя из этого планировать свои бюджеты, — сказал губернатор области Василий Орлов.

По итогам совещания для эффективной реализации программы губернатор поручил проанализировать цены на квадратный метр по муниципалитетам и при необходимости провести их корректировку.