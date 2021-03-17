Помещение торгового центра ГСТК в Благовещенске продали за 205 млн рублей

Решение о продаже было принято еще в 2020 году Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Во вторник, 16 марта, в Благовещенске состоялся аукцион по продаже помещения бывшего торгового центра ГСТК, расположенного на улице Ленина, 75. Выставить его на торги собирались еще в начале 2021 года.

- Как я и сообщал раньше, участие в аукционе приняли 12 претендентов. Борьба была серьезная, - рассказал «Комсомольской правде - Благовещенск» мэр областной столицы Олег Имамеев.

Стартовая цена была заявлена в размере 76 млн 622 тысяч рублей. Но из-за конкуренции она поднялась более чем в 2,5 раза. В результате помещение продали за 205 млн 122 тысячи 216 рублей.

- Такую сумму, за вычетом НДС, победитель должен до 2 апреля перечислить в бюджет Благовещенска, - прокомментировал глава города. - Это очень хорошее подспорье городу, особенно с учетом дефицита бюджета и объективных трудностей, связанных с пандемией.