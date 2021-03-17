За сутки коронавирусом заразились больше 30 жителей Приамурья

Всего в регионе зафиксировано 21 566 случаев заболевания. Фото: pexels.com

В Амурской области 17 марта подтвердили заражение ковидом 31 жителя региона. Темп прироста за сутки составил 0,1% - на таком уровне он остаётся уже в течение нескольких недель.

По данным управления Роспотребнадзора по региону, у 24 новых пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ, у семи – в виде пневмонии. То есть на лёгкую форму коронавируса приходится 77%, а на пневмонию – 23% пациентов.

Общее число заболевших ковидом с начала пандемии к сегодняшнему дню достигло 21 556 случаев. При этом специалисты провели 835 193 обследования, за последние сутки – 2 235.