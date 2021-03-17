Незаконные гаражи уберут этой весной из Благовещенска

Эту проблему неоднократно поднимали краеведы. Фото: instagram.com/amurotgoloski/

Мэр Благовещенска обратился к владельцам незаконных гаражей с требованием убрать их в течение двух месяцев. В противном случае, за дело примется администрация города.

- С 10 мая приступаем к вывозу. Начнем с Вознесенского кладбища. Всего в городе в этом году уберем около 300 гаражей, - заявил Олег Имамеев.

Глава города объяснил, что Вознесенское кладбище находится в приоритете из-за того, что является исторической территорией, где гаражам точно не место.

- К тому же, вокруг них копится бытовой мусор, проходят встречи с возлияниями асоциальных личностей, - перечислил Олег Гатауллович. - Камазами мусор вывозим. Краеведы стараются порядок поддерживать, но через несколько дней все возвращается на круги своя. Ребята-краеведы отличную инициативу предложили: благоустроить эту территорию, создать духовно-исторический центр. Мне идея нравится. И первый шаг – вывоз гаражей. Вслед за этим и с других территорий, конечно.

Он также напомнил существующую процедуру вывоза самовольно установленных гаражей. Они переносятся на ответственное хранение на территорию одного из муниципальных предприятий до момента, когда собственник заберет свое имущество, оплатив, при этом, все понесенные муниципалитетом расходы. Если хозяин не объявится, гаражи переводятся в муниципальную собственность и подлежат реализации.