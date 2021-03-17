В Свободном хотят выписывать штрафы за собак на «самовыгуле»

Приют «Дружок», который открыли в Свободном, является временным решением проблемы. Фото: pexels.com

В Свободном администрация напомнила жителям, что собак необходимо выгуливать на поводке и с намордником. А любителей отпускать животных на «самовыгул» планируют штрафовать.

Данная мера – не новшество. Даже в федеральном законе «Об ответственном обращении с животными» расписаны правильные условия выгула домашних любимцев. Их можно найти в ст. 13 п. 5 – «при выгуле домашнего животного необходимо исключать возможность свободного и неконтролируемого движения. В противном случае владелец будет привлечён к административной ответственности».

Подобные меры решили принять из-за большого количества бездомных собак в Свободном.

– Это касается всех, у кого есть домашние животные. Если каждый будет отвечать за свои действия, а не надеяться на других, то мы сможем поменять ситуацию с бродячими собаками! – рассказали сотрудники местного приюта за безнадзорными животными.

Приют «Дружок», который открыли в Свободном, является временным решением проблемы. Там животных стерилизуют или кастрируют, содержат некоторое время. Если не объявятся новые или старые хозяева собак – их выпускают на прежнее место обитания. Всю информацию о пушистых постояльцах публикуют на странице приюта в Instagram – там есть фотографии животных, указаны даты и места отлова.