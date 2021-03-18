Подкинутым в благовещенский приют для животных щенков нашли новый дом

Жители Благовещенска продолжают подбрасывать животных в новый приют в селе Игнатьево. За неделю там оказалось уже восемь подкидышей, в одном из последних случаев вместе с щенками подбросили мешок собачьего корма.

- Двое из восьми щенков нашли себе постоянный дом, - поделился хорошей новостью мэр Благовещенска Олег Имамеев. - Это и есть ответственное отношение к животным, чего не скажешь о тех, кто по ночам подбрасывает щенков к воротам учреждения.

Директор приюта Вячеслав Панявин рассказал, что это происходит обычно поздним вечером – с 21.00 до 23.00.

- Животных оставляют возле ворот в коробке или перекидывают через забор, - рассказал он. – Но мы не приют в широком понимании, а служба по отлову и передержке животных. Договор с клиникой у нас заключён на работу с отловленными взрослыми животными – на кастрацию, вакцинацию. Подкинутым щенкам эти процедуры проходить рано. При этом они могут занести инфекцию, и тогда приют придётся закрыть на карантин.

А если приют закроется на карантин, приостановится отлов по-настоящему опасных, агрессивных собак. Поэтому Вячеслав Панявин просит амурчан не подкидывать животных – такими действиями хозяева питомцев только снимают с себя ответственность, а не решают проблему бродячих собак.