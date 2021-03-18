Ремонт улицы Мухина в Благовещенске стартует 1 апреля

Фото: благовещенск.рф

С 1 апреля подрядчик начнет ремонт инженерных сетей на улице Мухина в Благовещенске. Ремонт начнется с участка Октябрьская – Мухина. Для ремонта водопроводных сетей здесь примерно на месяц ограничат движение транспорта. К работам на теплотрассе приступят после завершения отопительного сезона.

- Мы проговорили все вопросы и проблемы, которые есть у подрядчика перед началом работ. Готовность подрядчика подтверждена. Единственное – есть вопрос с поставкой необходимых материалов, но он будет отработан, - прокомментировал ситуацию мэр Олег Имамеев. - Все моменты организации дорожного движения в период ремонтной компании обдуманы. Готовятся объездные схемы для общественного транспорта, они будут размещены на сайте администрации, жителей города и автолюбителей обязательно ознакомим со сроками перекрытий и альтернативными маршрутами. Ремонт всего участка улицы Мухина от Зейской до Пролетарской подрядчик обязан выполнить в срок до 30 ноября.

По возможности, работы завершат раньше – но всё зависит от погоды.

Между тем, в связи с ремонтом улицы Мухина будут изменены схемы движения пяти автобусных маршрутов. На начальном этапе – №11, №36 и №К. Для удобства горожан планируется оборудовать дополнительно несколько остановочных пунктов, в том числе по улицам Комсомольской, Новой, Северной.

- Участок улицы Мухина непростой в плане объезда в связи с отсутствием близлежащих параллельных улиц и проезда к ним. Сложность будут вызывать маршруты №11 и №36 после ограничения движения на участке улицы Мухина от Северной до Пролетарской. Объездной маршрут здесь можно проложить только через улицу Калинина, - предупредил начальник отдела транспортного обслуживания администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

Он попросил жителей города отнестись к происходящему с пониманием: без изменения схемы движения автобусов выполнить работы невозможно.

В следующем, 2022 году, улицу Мухина продолжат ремонтировать. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» будет отремонтировано дорожное полотно, проведено благоустройство.