Полпред президента Юрий Трутнев посетит Приамурье

Фото: dfo.gov.ru

Зампред председателя правительства РФ – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев посетит Амурскую область 18-19 марта.

- Вице-премьер посетит строительные площадки Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ), Амурского газохимического комплекса в ТОР «Свободный», ознакомится с ходом строительства жилого микрорайона АГПЗ и его инфраструктурных объектов, - рассказали в пресс-службе областного правительства. – Он осмотрит площадку строящегося путепровода через Транссиб, где заслушает доклады о ходе работ, сроках сдачи объекта в эксплуатацию.

Еще одним пунктом программы станет посещение строящегося таможенно-логистического комплекса рядом с пунктом пропуска «Кани-Курган» в районе международного мостового перехода «Благовещенск-Хэйхэ». Также пройдет осмотр строительства моста через реку Зея в районе Благовещенска.

В рамках поездки в Благовещенске запланирован ряд совещаний, в том числе проведение совещания по вопросу защиты населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от паводков и природных пожаров на территории ДФО.